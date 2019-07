Febbo: "Stanziati 74.506,50 euro per terminare i lavori sul municipio di San Buono"

“Il Comune di San Buono nei prossimi giorni potrà riavviare e ultimare i lavori iniziati e interrotti riguardanti il municipio così da portare a termine la sistemazione e la messa in sicurezza dell’edificio". Ad affermarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo.

"Nella seduta odierna – spiega l'assessore – la giunta regionale ha approvato un apposito atto con cui vengono stanziati 74.506,50 euro per la rimodulazione del piano finanziario del progetto denominato ‘Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico dell’edificio ove ha sede il municipio’ (PAR FSC Abruzzo 2007/2013). Oggi la giunta ha deliberato la restante quota dell’economie da attribuire. Ringrazio il mio collega assessore al Bilancio Guido Liris per aver accelerato il procedimento ed aver accolto l’istanza del sindaco di San Buono nell’accelerare e ultimare i lavori".

"Nei prossimi mesi – concludono Febbo e Liris – il governo regionale sarà concentrato e impegnato nel procedere a spendere tutte le risorse dei progetti avviati o da avviare per assicurarsi che le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione possano essere spesi nei tempi certi".

I lavori erano iniziati nel novembre 2016 (con il trasloco di uffici comunali, Poste e caserma dei carabinieri) e sarebbero dovuti durare circa un anno [LEGGI].