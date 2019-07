A Vasto arrivano le bighe elettriche per sorvegliare zone a traffico limitato e spiagge

Nelle zone a traffico limitato e sulla spiaggia, la polizia locale di Vasto viaggia sulle bighe elettriche. Il parco mezzi si fa più ampio: sono arrivati i motorini per pattugliare le aree vietate alle auto.

Il Comune le ha comprate tramite i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno per Spiagge sicure, l'iniziativa con cui il Governo sostiene "alcuni Comuni costieri per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica", spiega il Viminale. "Il contributo per il 2019 coinvolge 100 enti locali sotto i 50mila abitanti, selezionati anche considerando le presenze turistiche del 2017. Come lo scorso anno, il contributo potrà essere destinato per l’assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative".

"In tutto i mezzi a disposizione della polizia locale saranno sei e verranno utilizzati per i controlli sul lungomare di Vasto Marina, sulla pista ciclabile e nelle zone a traffico limitato della città", ha detto nei giorni scorsi l'assessore Luigi Marcello. Sono molti i comuni che si sono già muniti di Segway. Il primo in Italia ad affidarli agli agenti municipali è stato Pietrasanta (Lucca) nel 2008.

Insieme ai veicoli elettrici, i vigili potranno anche sorvegliare le strade dall'alto azionando, da remoto, il drone acquistato di recente dall'amministrazione comunale [LEGGI].

SEMAFORI - Sulla riviera i primi due fine settimana sono trascorsi senza ingorghi. Direzioni obbligatorie, divieti e riprogrammazione del semaforo non hanno creato particolari disagi alla circolazione all'ingresso principale di Vasto Marina, all'incrocio tra via Donizetti, via Puccini, via Ragusa e piazza Fiume, se si escludono diverse violazioni commesse nei primi giorni da automobilisti che hanno continuato a entrare da sud e da piazza Fiume in via Puccini e a svoltare da piazza Fiume verso sud, tutte manovre vietate dalle nuove regole fissate dal Comando di polizia locale d'accordo con l'amministrazione comunale e con il via libera dell'Anas. "Successivamente, ad entrambi gli impianti semaforici di Vasto Marina, faremo installare i rilevatori che consentiranno di sanzionare chi passa col rosso", annuncia Marcello.

Verrà, infatti, sostituito anche il semaforo, spento da anni, all'entrata sud della località balneare, al crocevia tra la statale 16 e viale Dalmazia: "Lo installeremo a breve, come i 13 attraversamenti rialzati previsti dal primo lotto", che non soddisfano tutte le richieste, "ma le strade più pericolose sono state individuate sulla base dei rilievi dei vigili. In autunno il secondo lotto".