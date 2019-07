Agli Italiani di 3ª categoria Alessandro Falcucci è vice-campione nel doppio

Secondo posto nel doppio per Alessandro Falcucci ai Campionati Italiani di 3ª categoria di tennis che si concludono oggi allo Sporting Club Tennis Quartu Sant’Elena in Sardegna. Il giovane tennista vastese, in coppia con Carlo Alberto Mazzella, è stato sconfitto in finale dalla coppia formata da Federico Olla e Francesco Cadeo che conquistano così lo scudetto di categoria.

Nella finale ,Falcucci-Mazzella erano andati in vantaggio vincendo il primo set 6-2, poi gli avversari hanno pareggiato i conti vincendo 6-3. Nel decisivo tie break non hanno saputo cogliere l'occasione per piazzare l'affondo vincente e si sono arresti sul 10-8.

Per Falcucci, tesserato per la Promo Tennis Vasto, c'è la soddisfazione di aver disputato un buon torneo, sia nel singolare che nel doppio, potendo confrontarsi con tanti validi giocatori provenienti da tutta Italia. Un ulteriore passo in avanti nel suo percorso sportivo che, con impegno e passione, lo sta portando a crescere e raggiungere ottimi risultati.