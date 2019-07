Pinewood Beach, la spiaggia che ci voleva

Anche per la seconda serata del Pinewood Beach si sono alternati sul palco artisti interessanti e in continua ascesa nel panorama musicale italiano. Dopo il djset del Dr Pira sale sul palco Masamasa con il suo travolgente street pop, seguito un’ora dopo dall’esuberante e delirante – in senso positivo – esibizione di Pippo Sowlo accompagnato da Christian De Seeker. A seguire il rock melanconico dei nostrani Voina e l’esibizione dell’attesissimo Massimo Pericolo, rapper della provincia di Varese estremamente conosciuto tra le nuove generazioni. A concludere la serata, i ragazzi della Blackbox crew, che fissano tutti i reduci della serata davanti al palco a ballare fino-all-ultimo-beat prima della chiusura. Anche per questa seconda serata del Pinewood Beach è stata registrata una bella affluenza di pubblico, per un’atmosfera distesa e serena. L’organizzazione è risultata impeccabile e funzionale, dalla A, alla Z e, si sa, di questi tempi non è un dato scontato. In generale, il commento più sentito a fine serata è “Bello. Sicuramente da rifare”. La verità è che le cose semplici sono quelle che più facilmente colgono nel segno e partono con una marcia in più. La location dell'area eventi del Baja Village si è rivelata una scelta vincente e ben ponderata, un giardino immerso nella riserva naturale di Punta Aderci in cui con pochi accorgimenti strategici si è creata un'atmosfera accogliente e colorata. L’estate non è ancora finita ma possiamo già serenamente dire che il Pinewood Beach è stato il lido più sorprendente e ben riuscito della stagione. Ad maiora.