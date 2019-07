Grandine, richieste di risarcimento danni: nell’ultimo giorno si blocca la Pec del Comune

Un problema alla posta elettronica certificata del Comune mette a rischio le richieste di risarcimento danni causati dalla grandinata del 10 luglio. "La casella Pec del Comune di Vasto rimanda indietro le mail", ha raccontato ieri pomeriggio a Zonalocale la commercialista Elisabetta Lastoria, impegnata nella presentazione, per conto di alcuni cittadini, della documentrazione riguardante la ricognizione dei danni causati dalla devastante ondata di grandine che, il 10 luglio, si è abbattuta sulla costa adriatica, danneggiando case, campagne, attività commerciali e automobili.

Dopo la proroga, ieri era l'ultimo giorno utile per inviare i documenti. "Non tutti i cittadini - sottolinea la commercialista - hanno la possibilità di consegnare personalmente la domanda in municipio" dove, nei giorni scorsi, le code di persone in fila con le carte in mano arrivavano ben al di fuori del portone d'ingresso degli uffici del piano terra. "Bisogna mettere tutti nelle condizioni di presentare la necessaria documentazione. Chiediamo che faccia fede la data di invio delle mail, al di là dei problemi verificatisi nella ricezione nella casella di posta elettronica certificata del Comune".