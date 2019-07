Aspettando la mostra di Giovanni Neri, il pittore bolognese innamorato di Vasto

Lo avevamo incontrato un anno fa [LEGGI] mentre si godeva la tranquillità del mare di Vasto, per lui grande fonte di ispirazione. Giovanni Neri, apprezzato pittore bolognese, è tornato in città per le sue vacanze e per una mostra che lo vedrà esporre a Vasto dopo quasi trent'anni dalla sua presenza nella galleria "Il vaso di Pandora" e "La porta a quadretti".

Domenica 28 luglio, alle 18.30, sarà inaugurata la sua personale nel chiostro della Chiesa del Carmine, a Vasto. Fino al 4 agosto saranno esposte le sue opere e ci saranno anche interessanti appuntamenti, sempre in orario serale. Il 30 luglio il reading delle opere di Ungaretti, il 31 la proiezione del documentario "Terre incolte". Il 2 agosto spazio alla musica con The other side of "a" DJ, con Francescopaolo D'Adamo, il 3 agosto una chiacchierata in pubblico e la performance di Giovanni Neri, il 4 finissage con la chiusura della mostra.

Abbiamo incontrato Giovanni Neri nella casa del centro storico che lo ospita per le sue vacanze vastesi. Ci ha parlato del suo legame con questa terra e ci ha svelato cosa vedremo nella mostra.