A Lentella la riapertura della chiesa dei Santi Cosma e Damiano chiusa dal 2002

È un giorno importante per la comunità di Lentella che, dopo oltre 17 anni, potrà tornare nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Patroni del paese. La chiesa, chiusa dal 2002, è finalmente pronta dopo i lavori di restauro e adeguamento sismico [LEGGI] e viene così restituita al culto.

Oggi, 27 luglio, alle 17.30 sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte a presiedere la celebrazione eucaristica in cui i fedeli, dopo tanta attesa, potranno tornare rientrare nella chiesa a loro tanto cara. Un momento di gioia, per la comunità lentellese e per tante persone dei paesi limitrofi devoti ai Santi Cosma e Damiano.