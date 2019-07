"A Vasto rubinetti a secco, colpa dei sindaci del Pd"

"Vasto è a secco. E dove sarebbe la novità? Dopo dieci anni di Lapenna e tre di Menna aumentano i buchi, di bilancio e sulle strade, mentre la rete idrica è diventata un colabrodo disperdendo acqua a volontà". Anche sull'annosa carenza idrica i consiglieri comunali Alessandra Cappa (Lega), Davide D'Alessandro (Lega), Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Francesco Prospero (Fratelli d'Italia) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia).

"Eppure, la vera novità è un'altra. Il sindaco e alcuni suoi fedeli scoprono che la Sasi non funziona, che Vasto sarebbe stata lasciata sola, che molti cittadini minacciano di non pagare le bollette. Sapete chi guida da anni la Sasi? Gianfranco Basterebbe, il mandatario elettorale dell'ultima campagna elettorale di Menna e compagni. Sapete da chi è stato recentemente confermato? Dai voti determinanti dei sindaci del Pd, Menna in testa. Invece di lamentarsi inutilmente, perché non ne chiede le dimissioni immediate? E dov'è finito il Presidente Anci regionale, tal Lapenna che, a detta di Menna, avrebbe portato benefici alla nostra città? Oggi Menna si sente solo. Certo, è stato abbandonato dai suoi compagnucci che lo ritengono inadeguato a gestire una città così complessa. Vasto è a secco per colpa di tutti questi signori che tentano di orientare altrove le responsabilità. Con questi signori, è più facile che venga Jovanotti, piuttosto che torni l'acqua".