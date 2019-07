Grandinata, ecco i furbetti del parabrezza: vetri scaricati dove capita e installatori fai da te

I furbetti del parabrezza sono entrai in azione. Prendono i vetri sfondati dalla grandinata del 10 luglio e li buttano dove capita, ai margini della strade periferiche o di campagna.

La Protezione civile di Vasto è al lavoro per risalire alla loro identità: "Come era ampiamente prevedibile - si legge sulla pagina Facebook ufficiale Protezione civile Vasto - iniziano a comparire discariche di parabrezza post grandinata, visto oltretutto la presenza sul territorio di alcuni installatori fai da te provenienti da fuori regione. I nostri ispettori ambientali comunali stanno reperendo tutti gli indizi possibili per redigere una accurata relazione alla polizia municipale e alla guardia di finanza".

I volontari del gruppo coordinato da Eustachio Frangione sono anche intervenuti, oggi pomeriggio, per la "rimozione di alcuni rami pericolanti segnalati dalla cittadinanza in via Riccione da parte dei nostri volontari. Effettuati inoltre dei controlli sulla sottostante pista ciclabile con l’individuazione di almeno due trasgressori delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti".