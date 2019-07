Don Stellerino, il cordoglio dei suoi compaesani e il "grazie" dell’Assostampa

Una pioggia di messaggi di cordoglio e ringraziamento non solo dal Vastese, ma anche da tutto l'Abruzzo e oltre i confini regionali, dove si era spinto in 38 anni di sacerdozio e televisione. Tante emozioni raccontate da chi ha conosciuto don Stellerino D'Anniballe. Il parroco-editore è morto ieri a Vasto all'età di 89 anni.

Da Scerni, il paese in cui era nato, il saluto a don Rino, come veniva chiamato affettuosamente da fedeli e dipendenti della Tv, arriva dal municipio: "Tutta l'amministrazione comunale ed i loro dipendenti, partecipano al dolore della intera comunità del vastese per la morte di Don Stellerino D'Anniballe, nato nel nostro paese il 10 novembre 1929 ed ordinato sacerdote il 29 giugno 1952.

Oggi è un giorno tristissimo, ci lascia un sacerdote tenace, volitivo, energico, mai stanco di ripetere quanto grande e bella fosse la carità, la gratuità nel donare, l’importanza di una vera esistenza da cristiano, spesa intensamente al servizio della Chiesa, facendo arrivare il suo messaggio dritto al cuore di ognuno. La sua anima vivrà sempre nella gloria del Signore".

Il presidente dell'Assostampa di Vasto, Nicola D'Adamo, ne ricorda l'iniziativa editoriale con cui, per quattro decenni, don Stellerino ha diffuso la parola cristiana e l'informazione locale in un ampio territorio (Abruzzo, Molise, Puglia e provincia di Frosinone): "Don Stellerino era un uomo di grandi intuizioni capace di anticipare il futuro. Dai tempi delle radio libere aveva capito che i nuovi media potevano essere asserviti alla evangelizzazione e subito fondò Trsp, prima radio (1978) e tv (1985). Successivamente capì che la nuova frontiera era il satellitare e dal 2005 andò su satellite. Per decenni la sua redazione fece da fucina a tanti talenti del giornalismo locale.

L’Associazione Vastese della Stampa lo ringrazia di cuore per l’opportunità data a tanti giovani che oggi ricoprono importanti ruoli nel campo della comunicazione e soprattutto lo ringrazia per aver assicurato per tanti anni alla nostra comunità un canale cattolico ricco di valori e con una informazione sempre obiettiva, moderata e corretta. Un canale, Trsp, che ha fatto compagnia a migliaia di persone fornendo quotidianamente messaggi di speranza e fiducia nel futuro, specialmente verso le persone bisognose.

L’Associazione Vastese della Stampa si associa al dolore della famiglia per la scomparsa di un uomo che merita un posto speciale nella chiesa locale e nel campo delle comunicazione regionale".