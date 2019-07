A Torino di Sangro appuntamento con il 1° Trofeo Carlo Di Nardo

Tutto pronto a Torino di Sangro per la prima edizione della corsa podistica 1° Trofeo Carlo Di Nardo. Domenica 28 luglio si corre in serata nel centro del paese lungo un percorso di 8 km. in memoria di Carlo Di Nardo, torinese dalla grande generosità e molto impegnato in paese, prematuramente scomparso lo scorso marzo. La gara, organizzata dall'amministrazione comunale ha il coordinamento logiscito della Asd Runners Casalbordino ed è inserita nel circuito Corrilabruzzo.

Domenica 28 il ritrovo sarà alle 16 in piazza, alle 17.30 la partenza delle gare dei ragazzi. Alle 19 ci sarà il via alla gara competitiva di 8 km. e contemporaneamente partirà la passeggiata non competitiva da 2.6 chilometri. In piazza ci sarà anche spazio al touch tennis grazie alla Asd Matchpoint che collabora all'evento.

"Abbiamo voluto organizzare questa gara nel ricordo del nostro amico Carlo Di Nardo - spiega il sindaco Nino Di Fonso - che è sempre stato un punto di riferimento prezioso per la vita del paese. Ci aspettiamo di vivere una bella serata di sport grazie agli amici della Runers Casalbordino che ci stanno dando una grande mano e invitiamo tutti i podisti della zona a partecipare all'appuntamento".