Per l’ultimo saluto al dottor Roberto Buzzelli una raccolta fondi per Telethon

È il giorno dell'ultimo saluto a Roberto Buzzelli, il primario di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vasto morto a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto venerdì scorso. Oggi, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Bosco, sarà celebrato il funerale in cui i familiari, i colleghi, gli amici e tutte le persone che ne hanno incrociato il cammino, potranno raccogliersi e pregare per lui.

Ieri pomeriggio il feretro è arrivato al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove è stata allestita la camera ardente. Un fiume di gente è passato per rendergli omaggio nel luogo dove il 66enne medico si è speso per tanti anni con professionalità e passione.

In occasione del suo funerale i familiari, in particolare i suoi giovani figli, Roberta e Guido, hanno chiesto di non avere fiori ma di promuovere una raccolta fondi a favore di Telethon, che si occupa di ricerca sulla distrofia muscolare. Un gesto nel nome del dottor Buzzelli, apprezzato dai colleghi e dai suoi pazienti per le sue qualità professionali ed umane e per affrontare anche i casi clinici complessi con grande determinazione. Oggi, davanti alla chiesa, ci sarà anche un banchetto in cui donare a Telethon nel nome e nel ricordo di Roberto Buzzelli.