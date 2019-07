In barca per ripulire il mare dalla plastica: domenica l’iniziativa del Circolo nautico

In barca a vela non per una gita domenicale, ma per contribuire a ripulire il mare dalla plastica.

È la nuova iniziativa del Circolo nautico di Vasto.

Domenica mattina i soci del sodalizio presieduto da Nicola Mastrovincenzo molleranno gli ormeggi e usciranno dal molo turistico del porto di Punta Penna per un progetto a valenza sociale: lo scopo è sensibilizzare tutti, in particolar modo i più giovani, al rispetto dell'ecosistema marino.

Ad annunciarlo è Paola Priori, responsabile della comunicazione relativa agli eventi organizzati dal Circolo nautico vastese: "È la prima edizione di questa iniziativa, che contiamo di far crescere nei prossimi anni".