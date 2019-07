Festival del cinema, Maria Chiara Centorami: "Non sono stata invitata, non potrò esserci"

"Ho appreso dagli organi di stampa, nella giornata di ieri, che il mio nome è stato inserito nel calendario degli eventi relativi al Festival del cinema di Vasto in programma dal 30 luglio al 3 agosto. Ne sono rimasta stupita poiché, nelle settimane precedenti, non c’è stato alcun tipo di invito o accordo per un mio coinvolgimento nell’iniziativa". Lo scrive sulla sua pagina Facebook ufficiale Maria Chiara Centorami.

In effetti, nel comunicato stampa con cui il Comune di Vasto annunciava il programma dell'evento, c'è scritto: "Il primo appuntamento (30 luglio) vedrà protagonista Piero Villaggio, figlio di Paolo, che presenterà al pubblico il libro “Non mi sono fatto mancare niente” (Mondadori), letto dall’attrice vastese Maria Chiara Centorami".

"Sarei stata onorata - precisa l'attrice vastese - di mettere a disposizione la mia professionalità per questo evento ma purtroppo, non essendo stata contattata per tempo, ho altri impegni professionali, precedentemente concordati, che mi porteranno fuori Vasto e quindi, pur volendo, non riuscirei a garantire la mia presenza. Sono dispiaciuta perché sarebbe stata una cosa davvero bella partecipare ad un evento così importante nella mia amata città. Detto questo, senza voler fare nessun tipo di polemica, c’è e ci sarà sempre la mia disponibilità a partecipare ad eventi futuri nel nostro comune, ma concordando e stabilendo in anticipo date e ruoli. Un grosso in bocca al lupo per questo evento che sono certa darà lustro alla nostra splendida Vasto".