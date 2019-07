A Casalbordino una bella serata per la presentazione del libro "M’avanza un cadavere"

Estate vuol dire relax e divertimento, in molti casi, sotto l’ombrellone, ci si porta anche un libro. L’associazione Nuovo Umanesimo approfitta della bella stagione per portare le presentazioni del libri all’aperto creando un ambiente rilassato e al contempo divertente. La serata di sabato 20 luglio per la presentazione del libro “M’avanza un cadavere” di Natalfrancesco Litterio ha avuto un buon afflusso di gente da Casalbordino e paesi limitrofi, grazie anche alla conduzione di Alessio Di Florio dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo e alla splendida cornice dell’Hotel Calgary.

Un dibattito di poco più di un’ora, intervallato dalla vibrante lettura di Raffaella Zaccagna che ringraziamo per la disponibilità, in cui Natalfrancesco Litterio ci ha raccontato – con anneddoti anche divertenti e curiosi – come è nato il romanzo, la sfida per un giornalista di interscambiare il registro della cronaca con quello della letteratura. Raccontandoci alcuni dei protagonisti del romanzo e la micro-società – come lui stesso l’ha definita – che vi ha costruito.

Dopo la presentazione e la cena, raffinata ed elaborata dallo staff dell’Hotel Calgary, la serata si è conclusa con l’ascolto dello splendido Jazz di Simone Sala e dei suoi musicisti. Un concerto organizzato sul lungomare da Amministrazione Comunale, A.Mare e Avis di Casalbordino.

Prossimo appuntamento da segnare in agenda: il 6 agosto alle ore 21 con la presentazione del libro "La Costa dei trabocchi tra il feltrino e il sangro" di Rocco Cuzzucoli e prefazione di Aurelio Manzi sempre all’Hotel Calgary di Casalbordino Lido.