"Il Comune indice il concorso per assumere 5 operai, ma non informa i cittadini"

"Purtroppo, ancora una volta, ci dobbiamo sostituire noi consiglieri comunali di opposizione alle istituzioni preposte che languiscono in un silenzio che sa di accidia, inefficienza, e scarsa trasparenza". Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, tornano ad accusare l'amministrazione comunale di Vasto di non voler informare i cittadini sulle opportunità di lavoro offerte dal Comune.

"E’ stato pubblicato martedì 23 luglio - annunciano i due rappresentanti di FdI - il concorso pubblico per l’assunzione di cinque operai da parte del Comune di Vasto. Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno la qualifica di operaio specializzato come cantoniere, elettricista, giardiniere, idraulico e conduttore di escavatori e autocarri con gru e il link per scaricare il bando di concorso è http://www.comune.vasto.ch.it/index.php/concorsi/2-non-categorizzato/594-selezione-per-l-assunzione-di-personale-a-tempo-indeterminato-categoria-giuridica-b1-esecutore-tecnico-operaio-specializzato-vari-profili-professionali. Per partecipare bisognerà presentare la domanda per la procedura concorsuale di interesse presso il Centro Per l’Impiego di Vasto.

Lamentiamo ancora una volta che il Comune di Vasto non abbia emesso una singola riga di comunicato stampa per informare di una selezione pubblica a tempo indeterminato che, potenzialmente, riguarda centinaia di persone. Così come deprechiamo la assoluta mancanza di tempismo, visto che la selezione scade il 7 agosto, in piene ferie estive! E ovviamente niente Gazzetta Ufficiale, niente pubblicazione sui siti dei concorsi e una scadenza minima per legge (soli 15 giorni da ieri).

Nonostante questi fattori oggettivi che scoraggiano la partecipazione popolare, invitiamo ugualmente tutti i cittadini interessati a presentare la domanda al Cpi di Vasto entro il 7 agosto, ricordando che si tratta di una selezione aperta a tutti coloro che risultano avere le qualifiche richieste dal bando e che sono iscritti a uno qualsiasi dei Centri per l’Impiego". "Continueremo a informare".