Saverio Celenza tra Mondiale con l’Italia over 50 e la nuova stagione degli Amici del Basket

La passione per il basket non si spegne mai, neanche d'estate. Ed ecco che Saverio Celenza, veterano della palla a spicchi vastese, si prepara ad affrontare l'avvincente avventura del Mondiale Maxi Basket, ad Helsinki, con l'Italia over 50 Pegaso, in cui affronterà le selezioni "over" provenienti da tutto il Mondo. Celenza è ormai da tempo presenza fissa in questa selezione azzurra capitanata da Pierluigi Giordano e dovrà affrontare nel girone eliminatorio Messico, Repubblica Ceca e Germania con l'obiettivo di passare il turno.

In questo periodo estivo Saverio Celenza sta già pensando anche alla prossima stagione agonistica degli Amici del Basket, società di cui è punto di riferimento, iniziando alla preparazione del campionato di serie D e delle varie compagini giovanili con l'obiettivo della crescita dei ragazzi e del divertimento nel segno del basket. "Vogliamo continuare a far crescere i nostri ragazzi, alcuni dei quali sono pronti ad affrontare altre esperienze per mettersi alla prova, con tanta passione per questo sport e la voglia di essere un punto di riferimento nel territorio", ha spiegato Celenza.