La San Gabriele punta ancora su Arrizza per la serie C e rinnova il settore giovanile

Sarà ancora Mario Arrizza, dopo i buoni risultati della passata stagione, a guidare la San Gabriele Pallavolo Vasto nel campionato regionale di serie C. Inoltre, insieme al tecnico Carlo Di Florio, Arrizza si occuperà anche della formazione under 18.

Ci sono due novità in casa San Gabriele. Il settore giovanile Che sarà affidato a Cristina Fiore, palleggiatrice cresciuta nella Vasto Volley (stagione 94/95 in A2 per poi passare in B1 con il Lanciano, da lì tanti anni nelle migliori piazze del sud Italia: Brindisi, Isernia, Lecce, Ostuni, Pontecagnano, Potenza, Lamezia Terme e Casoli). Da allenatrice 3 anni nei centri Cas e l'esperienza nel Team Volley 3.0.

A dirigere i centri CAS sarà invece Rita Ciminieri, diplomata in scienze motorie e atleta cresciuta nella Star Volley Ortona in serie C. Con un passato anche a Vasto in serie B e con la Molise Dati Campobasso in serie A2. Da allenatrice ha già diretto i centri CAS di Vasto Volley e Team Volley 3.0.