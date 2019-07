Il circolo della Libera Caccia ’Val di Sangro’ ricorda Alberto Scocchera

Il circolo della Libera Caccia "Val di Sangro" domenica 21 luglio ha organizzato una manifestazione cinofila, nell'azienda faunistico venatoria "Valle Santa Barbara" di Castiglione Messer Marino, per ricordare l'amico Alberto Scocchera, prematuramente scomparso all'età di 47 anni lo scorso 23 novembre a causa di un arresto cardiaco. Scocchera era, oltre che uno sportivo ed un appassionato di motori, soprattutto un cacciatore ed un amante della cinofilia. La prova su fagiani, per cani da ferma e da cerca, ha visto concorrere tanti appassionati cacciatori cinofili da tutto l'Abruzzo, soprattutto per il forte spirito di amicizia che legava i tanti partecipanti al nostro compianto amico.

La manifestazione, oltre ad onorare la memoria di una persona benvoluta da tutti, ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore da donare al Comune di Atessa. Con immensa soddisfazione degli organizzatori, grazie ai tanti contributi ricevuti e alla generosità dei colleghi di lavoro di Alberto della Trigano Van, che hanno raccolto una cospicua somma, si riuscirà a doppiare l'obiettivo, e ad acquistare anche un secondo defibrillatore.

"Concorderemo con l'amministrazione comunale di Atessa - spiegano i responsabili dell'associazione - i luoghi in cui installare gli stessi, affinché possano essere utili per salvare delle vite a coloro che venissero colpiti dalla stessa patologia che ci ha strappato via il nostro caro amico Alberto.

Alla premiazione, che si è tenuta presso il ristorante La Collinetta a Montazzoli, sono intervenuti anche i familiari e la compagna di Alberto, che hanno consegnato il trofeo del memorial al primo classificato della categoria spaniel, razza di cui era appassionato anche lui, vinto dal teramano Max Bianconi con lo springer spaniel Toky".