Nel 1° memorial di pugilato Nicola Aloe il debutto tra i professionisti di Luigi Alfieri

Dopo una positiva carriera a livello giovanile e tra i dilettanti, per il pugile vastese Luigi Alfieri è arrivato il momento di debuttare tra i professionisti. L'occasione sarà quella del 1° memorial Nicola Aloe, manifestazione di pugilato organizzata dalla San Salvo Boxe.

La società sportiva di Domenico Urbano e Alfredo Campitelli ha organizzato la rassegna pugilistica in memoria dell'atleta sansalvese, pioniere della boxe in città, con il ring che sarà allestito sabato 27 luglio in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo.

Oltre al match di Luigi Alfieri si terranno, a partire dalle 21, 7 match dilettanti con atleti di Lazio, Abruzzo e Molise. Ospite d'onore della serata sarà Valerio Nati, campione del Mondo Wbo.

Alfieri si sta preparando a questo importante impegno della sua carriera pugilistica con la sua solita tenacia e tanto impegno, curando sia l'allenamento fisico, con la guida del preparatore Andea Ialacci, che quello tecnico, con l'esperto Domenico Urbano. Appuntamento a sabato sera con la boxe in piazza e l'auspicio che la sua carriera tra i pro possa regalargli soddisfazioni ancora maggiori di quelle già raccolte tra i dilettanti.