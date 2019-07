Memorial Andrea Marinelli: all’Aragona la sfida tra la nuova Vastese e i suoi amici

Sarà un debutto speciale quello della nuova Vastese di Marco Amelia. Il 30 luglio, allo stadio Aragona, i biancorossi scenderanno in campo per il Memorial Andrea Marinelli sfidando una selezione formata da giocatori della Vastese Beach Soccer e gli amici del giovane scomparso a seguito di un incidente stradale, destino funesto condiviso con l’amico Domenico Castrignanò.

Si giocherà alle 20 e sarà la prima occasione per vedere all'opera i nuovi arrivati in casa biancorossa. Sarà una sfida nel segno dell'amicizia, per ricordare il giovane calciatore vastese ed il suo caro amico, e per fare del bene. L'incasso della serata, ad offerta libera, sarà infatto devoluto in beneficienza.