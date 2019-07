Dusk Festival, sabato la Preview della 4ª edizione

"Manca poco all'appuntamento con la 4ª Edizione del Dusk Festival. Sabato 27 Luglio 2019, dalle ore 19:00, si terrà la Preview presso il Bar Ferri a Vasto in compagnia dell'Associazione Culturale Dusk ets, organizzatore dell'evento". Lo annuncia una nota dell'organizzazione.

"Un aperitivo con selezione musicale curata da Alternative Machine 2.0 per svelare le novità di quest'anno. L'incontro di sabato sarà un'opportunità per conoscere meglio il Dusk Festival: nel palcoscenico naturale della spiaggia di Punta Penna una fusione di arte in tutte le sue forme, come mezzo di integrazione, solidarietà e come strumento di valorizzazione di luoghi naturali e culturali".

