Alessandro Falcucci in Sardegna per i Campionati Italiani di 3ª categoria di tennis

C'è il vastese Alessandro Falcucci tra i protagonisti dei Campionati italiani di tennis di 3ª categoria iniziati oggi in Sardegna sui campi dello Sporting Club Tennis Quartu Sant’Elena. Nel suo match d'esordio, questa mattina, Falcucci (3.1) ha battuto 6-2/3-6/6-4 Antonio Melis (3-5) conquistando l'accesso al turno successivo che lo vedrà opposto a Mattia Secci (3.2).

Falcucci, tesserato per la Promo Tennis Vasto ma che dallo scorso vive e si allena a San Marino, scenderà in campo anche nel doppio. Domani, quindi, dovrà affrontare due incontri con l'obiettivo di proseguire in entrambi i tabelloni.

"Sono molto contento di essere qui, è una buona opportunità per confrotarmi con tennisti provenienti da tutta Italia - dice Falcucci a Zonalocale -. Dopo questo primo incontro vinto conto di far bene nella competizione. Sono arrivato qui in un buon stato di forma, ho buone sensazioni e darò il massimo per arrivare il più avanti possibile nel torneo".