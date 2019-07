L’Italia di Massimo Bellano è argento al Mondiale under 20 di pallavolo

Impresa sfiorata per le ragazze della Nazionale femminile di pallavolo che, al Mondiale under 20 in Messico, hanno conquistato la medaglia d'argento dopo aver perso la finale contro il Giappone. Le azzurrine, allenate dal vastese Massimo Bellano, sono state sconfitte 15-12 al tie break dopo essere state in vantaggio per 2 set a 0. Ma le nipponiche hanno avuto la forza di ribaltare il match e riuscire poi a conquistare il titolo mondiale.

L'argento resta comunque un risultato di prestigio per la Nazionale Italiana e per coach Bellano che, lo scorso settembre, aveva guidato il gruppo azzurro alla vittoria dell'Europeo under 19 [LEGGI]. "E’ stata una rassegna iridata con valori tecnici espressi alti, ci sono state moltissime partite equilibrate, si sono viste ragazze davvero molto interessanti - si legge nelle dichiarazioni di Massimo Bellano pubblicate sul sito Fipav -.

A caldo è difficile commentare una finale andata in questo modo. Nei primi due set abbiamo giocato davvero molto bene, facendo un grande lavoro sia a muro sia in difesa così nel contrattacco. Poi nel terzo set, progressivamente, ci sono venute a mancare energie, probabilmente aver finito la gara di ieri a mezzanotte (parla degli orari locali, messicani, ndr) non ci ha aiutati e un po’ alla volta abbiamo perso qualità in tutti i fondamentali e a certi livelli solo con la forza mentale è difficile affrontare un avversario così tenace e preciso.

Nel complesso dobbiamo ritenerci soddisfatti, la medaglia d’argento è buon risultato anche se in questo momento naturalmente brucia e la delusione ora la fa da padrona. Questo gruppo comunque deve essere consapevole di aver scritto una pagina importante della pallavolo giovanile italiana, vincere negli ultimi anni due ori e due argenti nei mondiali e negli europei (oro Mondiale U18 nel 2017, argento Europeo U18 nel 2017, oro Europeo U19 nel 2018, argento mondiale appena conquistato, ndr) è qualcosa di davvero molto importante. Per me è stato un onore allenarle nelle ultime due stagioni".