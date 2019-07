Guasto al Civeta: a San Salvo e Cupello salta la raccolta del secco, a Vasto possibili ritardi

Col vagliatore rotto nell'impianto di Cupello, iniziano i problemi per lo smaltimento dei rifiuti. San Salvo e Cupello sospendono la raccolta del secco residuo, Vasto annuncia possibili ritardi nel ritiro dell'immondizia. In corso in queste ore in Regione le procedure burocratiche per autorizzare il trasporto in altri impianti, sia in Abruzzo che fuori regione.

STOP A SAN SALVO E CUPELLO - "A causa del fermo tecnico dovuto alla rottura del vagliatore, macchinario utilizzato per differenziare i rifiuti del consorzio Civeta, questa sera non verrà ritirato il secco residuo. Si chiede pertanto ai cittadini di non lasciare all’esterno gli appositi contenitori. Per i residenti di San Salvo Marina la raccolta di carta, vetro e plastica avverrà regolarmente", si legge in una nota del Comune di San Salvo. Medesimo provvedimento anche a Cupello.

VASTO, PULCHRA: "POSSIBILI RITARDI" - "A seguito della chiusura dell’impianto di trattamento dei rifiuti del Consorzio Civeta, la raccolta urbana nella giornata di martedì 23 luglio potrà subire ritardi", annuncia un comunicato della Pulchra spa, la società che gestisce l'igiene urbana a Vasto. "La grave situazione di emergenza ha costretto il Comune a trovare destinazioni alternative, fuori comprensorio. Le maggiori distanze, quindi, allungheranno i tempi del servizio. Non per tutti i quantitativi sono stati garantiti i conferimenti. Pulchra e Comune garantiranno il massimo impegno in tale situazione emergenziale. L’aggiornamento sulla situazione sarà giornaliero poiché in forte evoluzione".