Beach 1, nella quarta tappa a Vasto vincono Daniele Sablone e Davide Michienzi

Sono Daniele Sablone e Davide Michienzi a conquistae la vittoria nel torneo della serie Beach 1 andato in scena nel weekend a Vasto Marina. Era la quarta tappa della serie, organizzata come sempre dalla Beach On di Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, giocata a Vasto. Un torneo come sempre avvincente, giocato sui campi del Lido Acapulco in lungomare Duca degli Abruzzi, che ha visto coppie di ottimo livello sfidarsi per andare a caccia della vittoria finale.

Sablone e Michienzi hanno conquistato la vittoria battendo al terzo set (22-20/16-20/15-13) Emiliano Manni e Luca Colaberdardino. Al terzo posto Francesco Terranova e Marco Magini, vittoriosi su Simone Chinellato e Giorgio Pizzolotto. Nel corso del torneo c'è stato anche uno scontro "in famiglia" per i due responsabili della Beach On. Massimo Di Risio con Cristiano Gherlantini ha battuto al tie break il suo socio Giorgio Amorosi che ha giocato con Matteo Rossetti.

Al termine delle finali le premiazioni e la foto di rito per immortalare vincitori, arbitri e staff che ha lavorato all'evento.