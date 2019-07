Stop ai conferimenti al Civeta, a Scerni bloccata la raccolta

Non tardano a farsi sentire gli effetti della chiusura temporanea dell'impianto di raccolta dei rifiuti del Civeta, annunciato ieri dal commissario Valerio De Vincentiis [LEGGI].

Questa mattina l'amministrazione comunale di Scerni ha comunicato la sospensione temporanea della raccolta. "In merito alla comunicazione di sabato 20 luglio, senza nessun preavviso ulteriore da parte del consorzio Civeta, nella persona del commissario straordinario, motivazione dovuta alla rottura del vaglio all'impianto, vi comunichiamo che domani, lunedì 22/07, non possiamo conferire materiale. Quindi siamo costretti a non esporre il mastello dell'umido non essendoci altre informazioni precise che domani cercheremo di capire. Ci scusiamo per eventuali disagi ma non dipende ne dal gestore ne da questa amministrazione".

In giornata si saprà se la raccolta in altri Comuni subirà delle modifiche- in base al calendario della differenziata - mentre altri Comuni stanno cercando soluzioni alternative per il conferimento, come già accaduto nei mesi scorsi quando il Civeta è rimasto chiuso. Soluzioni che però comportano un maggior esborso rispetto alle tariffe per il conferimento e che, inevitabilmente, andranno a ripercuotersi sulle tasche dei cittadini.