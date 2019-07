Scene da una Notte Bianca: le foto della decima edizione nella Vasto antica

Ha festeggiato i suoi dieci anni la Notte Bianca di Vasto.

La serata, partita con un'affluenza piuttosto lenta nelle prime ore, ha fatto registrare, come ormai accade da diversi anni, il clou delle presenze tra le 23 e l'una.

In piazza Rossetti platea per il comico di turno, come da consuetudine. Quest'anno sul palco è salito Mino Abbacuccio, direttamente da Made in Sud, lo show comico di Rai 2.

Nove le location individuate dal Consorzio Vasto in centro, che raggruppa una settantina di esercenti del borgo antico, per offrire spettacoli musicali e, a seguire, dj set fino alle 4 del mattino.

Galleria fotografica in aggiornamento