Eccessi alcolici durante la Notte Bianca, 8 donne finiscono in pronto soccorso

Se per migliaia di persone è stata una nottata all'insegna della musica e del divertimento, per medici e infermieri del Pronto soccorso sono state ore di lavoro.

Come ogni anno, l'equipe del dottor Augusto Sardellone è stata impegnata nel curare persone prese da malori causati dalla sbornia: all'ospedale San Pio da Pietrelcina sono finite otto donne per le conseguenze dell'eccessivo consumo di alcolici.

I sanitari hanno soccorso anche un giovane con una contusione a un occhio e un altro che presentava ferite alla testa. Entrambi erano stati aggrediti [LEGGI].

Per il resto, non ci sono state ulteriori emergenze e gli altri trattamenti eseguiti in nottata in Pronto soccorso non avevano correlazioni con l'evento che si stava svolgendo.