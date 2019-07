Dopo lo stop dei conferimenti al Civeta i sindaci chiedono un incontro a Marsilio

"Dopo lo stop dei conferimenti dei rifiuti presso il consorzio Civeta [LEGGI], i sindaci dei comuni fondatori del medesimo consorzio ora sono a chiedere un incontro urgente con il Presidente della regione Marco Marsilio, l'assessore competente, arch. Nico Campitelli e il commissario del Consorzio di Valle Cena, avv. Valerio De Vincentiis".

A darne notizia, con una nota inviata alla stampa, è il Comune di San Salvo che si fa portavoce delle intenzione dei sindaci del territorio.

Il confronto si è reso "necessario al fine di avere chiarimenti e trovare soluzioni maggiormente condivise con la Regione per i nove giorni in cui i comuni saranno costretti a conferire in impianti anche molto distanti (con ulteriori aggravi di costi che ricadranno sui cittadini) e per meglio chiarire le cause degli incendi delle ultime ore e individuare nel frattempo possibili cautele da porre poste in essere per evitarne di nuovi".

In queste ore le amministrazioni comunali si trovano a dover fronteggiare l'impossibilità di conferire rifiuti, a causa della rottura di un vaglio rotante nell'impianto. Alcuni Comuni, come Scerni e Villalfonsina, hanno sospeso la raccolta per domani, altri si accolleranno i maggiori costi per il conferimento in altri impianti.