Alessandro Falcucci conquista la vittoria nel torneo "5 Torri" di Osimo

Brillante affermazione per il tennista vastese Alessandro Falcucci che ha conquistato la vittoria nel torneo di 3ª categoria 5 Torri organizzato dal Circolo Tennis Osimo.

Falcucci si è imposto nel primo turno su Magnaterra con il punteggio di 6-4/6-3. Nel secondo turno ha battuto in rimonta Meo, 1-6/6-0/6-3 e in finale ha conquistato il successo superando nettamente Magnoni 6-2/6-3.

Per il giovane tennista vastese una bella soddisfazione, quella ottenuta in terra marchigiana, che impreziosisce il suo palmares personale ed evidenzia in positivo il suo percorso di crescita.