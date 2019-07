Aggrediti durante la Notte Bianca: in ospedale due ragazzi di 16 e 26 anni

Due ragazzi aggrediti durante la Notte Bianca di Vasto. Sono finiti in ospedale due giovani che stavano partecipando all'evento clou del mese di luglio nel centro storico di Vasto. I fatti sono accaduti in via Porta Palazzo e, in base alle prime informazioni, in piazza del Popolo.

Il primo aggredito, un ragazzo di 16 anni, ha riportato un trauma a un occhio, medicato dai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. La prognosi è di cinque giorni. La seconda vittima è un ventiseienne, che è arrivato in ospedale con un trauma cranico. I medici lo hanno giudicato guaribile in otto giorni.

Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Gli agenti del Commissariato di via Bachelet stanno cercando di identificare al più presto i responsabili. Da verificare se alcune telecamere della videosorveglianza abbiano ripreso gli atti di violenza di stanotte.