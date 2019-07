Incidente in via Madonna dell’Asilo, il dottor Buzzelli operato due volte

È stato operato due volte nelle scorse ore il dottor Roberto Buzzelli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente stradale a Vasto [LEGGI].

Sessantasei anni, primario di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, Buzzelli è un medico molto apprezzato in città.

Ieri, attorno alle 13, lo scontro tra la sua moto Yamaha e l'auto, una Opel Frontera, guidata da una donna di 85 anni di Pollutri. Nel violento impatto, avvenuto all'incrocio tra la via Madonna dell'Asilo e via Valloncello, l'uomo è caduto sull'asfalto. Viste le sue condizioni, i medici del 118 hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Chieti, dove è stato sottoposto a due interventi, come ha riferito a Zonalocale l'ufficio stampa della Asl provinciale. La prognosi rimane riservata.

In apprensione il mondo sanitario abruzzese. Colleghi, personale infermieristico e i tanti pazienti che ha curato apprezzano Roberto Buzzelli per professionalità e doti umane.