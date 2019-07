Brucia l’immondizia nella vasca sequestrata del Civeta, è allarme ambientale

18.35 - L'incendio è sotto controllo. I vigili del fuoco lo hanno circoscritto.



18.15 - Con ingenti quantità d'immondizia a fuoco, è allarme ambientale.

Interviene la sindaca di Cupello, Graziana Di Florio: "A fronte delle ultime criticità che stanno colpendo il polo impiantistico in Valle Cena, è stata mia premura sollecitare immediatamente le autorità competenti per monitorare la qualità dell’aria. Sarà mia ulteriore premura avvisare i cittadini di Cupello rispetto alla situazione non appena avrò le informazioni certe per farlo".

Ore 17.45 - L'incendio non si spegne. Anzi, si è innescato di nuovo. Le fiamme, che bruciano grandi quantità di rifiuti, stanno rendendo irrespirabile l'aria in tutta la zona circostante.

LA PRIMA NOTIZIA - Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina in valle Cena per soffocare dei focolai - di cui va accertata la natura - sprigionatisi nella terza vasca del Civeta, quella gestita dalla Cupello Ambiente e attulamente sotto sequestro. Da questa mattina dei pinnacoli di fumo spuntano dal cumulo di rifiuti già colpito da più incendi. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di inizio giugno [LEGGI].

Dopo la segnalazione delle prime colonne di fumo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nell'area e stanno operando con i mezzi meccanici per risolvere la situazione.

Sul posto anche polizia locale di cupello e carabinieri.

In aggiornamento