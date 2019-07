Auto rubata a fuoco vicino alla Trignina, il sospetto: può essere della gang dell’esplosivo

Un'auto a fuoco ai margini della strada che dalla Fondovale Trigno porta a Fresagrandinaria. La vettura risulta rubata. E la segnalazione al 115 è arrivata alle 3.40. Elementi che potrebbero suggerire una connessione con l'assalto al bancomat di Casalbordino, avvenuto attorno alle 3.

Il sospetto è che la macchina possa essere stata usata dai malviventi per mettere a segno il colpo e poi allontanarsi con la tecnica dei furti a staffetta: se questa ipotesi fosse confermata, allora i ladri avrebbero lasciato la Chevrolet Aveo fuori dalla statale 650 Trignina, avrebbero appiccato il fuoco per non lasciare tracce e poi sarebbero tornati a casa, non si sa dove, a bordo di un'altra auto. Al momento, sono solo supposizioni.

Stanotte i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto hanno spento il rogo, che ha divorato tutte le parti non metalliche dell'automobile. I carabinieri indagano per scoprire i responsabili.