Assalto al bancomat, il sindaco: "Preoccupato, ma a Casalbordino non c’è un problema sicurezza"

"Sono preoccupato", ma "ritengo si tratti di episodi isolati e non esista un problema sicurezza a Casalbordino". Il sindaco, Filippo Marinucci, parla a Zonalocale dell'assalto al bancomat della Bper di via Porta Nuova.

Una banda di ladri stanotte ha usato un ordigno per far esplodere lo sportello automatico e portarsi via i soldi [LEGGI].

"Si tratta - ricorda il primo cittadino - dello stesso tipo di assalto già compiuto in altre circostanze. Dietro c'è sicuramente la delinquenza specializzata in questo genere di reati, non sono certo dei raid compiuti da sprovveduti. Il nostro territorio comincia a essere aggredito da questo tipo di delinquenza. Per colpire, i ladri hanno scelto un posto un po' riservato, da cui si accede attraverso un portico. Un problema sicurezza a Casalbordino? No, ritengo si tratti di episodi isolati".