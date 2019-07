Un’altra falla nella condotta idrica: 18 comuni senz’acqua fino alle 13 di domani

Si apre un'altra falla nella condotta idrica Casoli-Scerni-Vasto. Come nei giorni scorsi, un tubo ha ceduto ad Archi.

Lo fa sapere la Sasi spa, la società che gestisce reti idriche e fognarie in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti: la sospensione del flusso è necessaria "per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Fosso Ciripollo - Archi, viene sospesa la normale fornitura idrica fino alle ore 13 di domani, 20 luglio 2019".

Rubinetti a secco in questi comuni: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli (località Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto, Villalfonsina.

Due i punti di prelievo diponibili per "garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (ospedali, vigili del fuoco, ecc.)": si trovano a "San Salvo, via Vasco de Gama; Vasto Marina, via Grecale".