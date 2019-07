Pinewood Beach: il 25 e 26 luglio a Vasto il festival tra mare, sole e musica

Conto alla rovescia per il Pinewood Beach, nuovo e imperdibile appuntamento dell’estate vastese che rilancia il Pinewood Festival dell’Aquila – che anche in questa terza edizione ha riscosso grande successo – in una località balneare. Sarà l’area eventi del Baja Village di Vasto (a Punta Penna) ad aprire le sue porte, il 25 e 26 luglio, ad alcune delle migliori proposte in ascesa della scena musicale italiana.

Myss Keta, Nu Guinea, Massimo Pericolo, Speranza, Voina, Gomma, Masamasa, Pippo Sowlo, B.Puntato e Blackbox Crew. Saranno loro, nelle due giornate di Pinewood Beach, a proporre la loro interessante musica al pubblico che sceglierà di partecipare all’evento. Ma il Pinewood Beach, prodotto da Baja Village in collaborazione con V4V-Records e Pinewood Festival, avrà anche tanti altri motivi di interesse.

Ci sarà un’area dedicata allo street food, con le proposte gastronomiche da poter gustare in tutta tranquillità. Spazio anche all’arte – vista la concomitanza sulla vicina spiaggia di Punta Penna di Art in the dunes – agli spazi per gli espositori e al merchandising. Media partner dell'evento saranno Spotify e Noisey Italia.

Il Pinewood Beach è un festival con un’alta attenzione per la tutela dell’ambiente, sensibilizzando i partecipanti al rispetto dei luoghi vista la vicinanza con la bella Riserva di Punta Aderci. Oltre al main sponsor Red Bull ci sarà infatti la partnership con Tuborg che, con la sua birra spillata senza emissioni di CO2, fa il paio con l’energia pulita prodotta dagli impianti fotovoltaici del Baja.

Sarà un’occasione da non perdere, per scoprire dal vivo nuovi artisti e per passare una o due giornate tra musica, divertimento e relax. Ci sarà anche una navetta per raggiungere l’area eventi del Baja Village così da poter partecipare al Pinewood Beach senza doversi preoccupare del trasporto. La corsa nord partirà da Pescara, la corsa sud da San Salvo Marina [CLICCA QUI].

Fino a domenica 21 luglio sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti ad un prezzo speciale. L’abbonamento per le due serate è al costo di 20 euro (+2 euro di prevendita), l'ingresso per una sola giornata costa 15 euro (+2 euro di prevendita).

Nelle due giornate i cancelli apriranno alle 18.

Il programma

Giovedì 25 luglio

M¥SS KETA

Nu Guinea (Dj)

Speranza

Gomma

B. puntato.

Venerdì 26 luglio

Massimo Pericolo

Voina

Pippo Sowlo

Masamasa

Blackbox Crew

Info biglietti

tel. 3891910111

tel. 3894433008

Punti vendita biglietti

Vasto

Park Hotel Resort

Il Brillo Parlante

Heart Made Tattoo Vasto

The Botanist

Grotta del Saraceno Village

San Salvo

DranK

L'Aquila

Buddies

Biglietti online - clicca qui