Notte bianca 2019, ecco divieti e direzioni obbligatorie nel centro storico

Ecco come cambia la viabilità nel centro storico domani, in occasione della Notte bianca 2019.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 14 alle 6 del mattino seguente, in piazza del Popolo, via Adriatica, via Sna Pietro, piazza Caprioli, via Buonconsiglio, via Barbarotta, piazza Marconi, piazza del Tomolo, via Marchesani, via Santa Maria, via XXIV Maggio, via Cavour, piazza Rossetti (nel tratto compreso tra via Cavour e via Veneto), via Vittorio Veneto (piazzale adibito a parcheggio alle spalle dell’ex edificio scolastico: piazzale Saraceni), via IV Novembre, corso Italia, piazza Marconi (dove verrà predisposto con barriere un corridoio per il transito in sicurezza dei veicoli diretti a piazza Santa Chiara e via Tre Segni), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra piazza Rossetti e via IV Novembre), via Asmara, via Smargiassi, via Leopardi; direzione obbligatoria a destra in largo de Litis all’intersezione con via Vittorio Veneto.

Il senso unico da largo de Litis/via IV Novembre a via San Michele verrà istituito in via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra via IV Novembre e largo Palmieri; divieto di transito in via Giulia/via Canaccio fino all’intersezione con piazza Rossetti/via Vittorio Veneto; senso unico (con direzione da via San Michele a via Madonna dell’Asilo) in via Tobruk e via delle Croci; direzione obbligatoria verso via Madonna dell’Asilo è istituita su tutte le traverse laterali di via Tobruk che fanno confluire il traffico sulla stessa via; divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in corso Garibaldi e piazza Rossetti; divieto di transito a tutti gli autobus, compresi quelli urbani, su corso Garibaldi, piazza Rossetti e via Vittorio Veneto; divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Histonium (nella parte compresa tra corso Plebiscito e il numero civico 10).