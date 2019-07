Notte Bianca 2019, 9 location in centro. È il comico Mino Abbacuccio l’ospite di punta

Sarà Mino Abbacuccio l'ospite di punta dell'edizione 2019 della Notte Bianca di Vasto, la decima. Il comico noto per la partecipazione al programma Made in Sud, si esibirà in piazza Rossetti dalle 21.30.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in municipio dall'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, insieme al dirigente di settore, Luca Mastrangelo, al funzionario Americo Ricciardi e al presidente del Consorzio Vasto in centro, Marco Corvino. Sono 9 le location previste per l'evento, giunto alla decima edizione e dedicato ai 50 anni dello sbarco sulla Luna.

"Ci aspettiamo tanta gente", prevede Corvino. "Fino a un certo orario, la Notte bianca sarà dedicata alle famiglie, poi si passerà alla musica di vario genere nelle piazze, dove ci si potrà divertire fino alle 4 del mattino. Raccomando a tutti gli esercenti di non prolungare l’intrattenimento musicale dopo quell’orario”.

Questo il programma completo:

Piazza Barbacani - Locanda Caldora, Fantini Vini, Crocodile, Il Castello:

• Vinyl masters • 2 dj's consolle/giradischi • Andrea Ferrara & Massi Lattanzio • Luigi Ciancaglini live percussion

Corso Italia - Blue Moon, Twister, Ai Portici:

• Serata caraibica con show e animazione delle migliori scuole di ballo della zona (ore 22.30)

Bar Alba:

• J. Jamie Winter L • I Folli (ore 21)

Piazza Pudente - Bottega del Tilt, Fusion, Mirò, Il Brillo Parlante:

• dalle 20.30 dj set • dalle 22.30 LPDM band • a seguire dj set con Valentino Sirolli fino alle prime luci dell'alba

Piazza Marconi - New Old Pub:

• Live Arditi Instabili (revival music) • Dj set e animazione Stefano De Libertis e Michael Di Renzo (dalle 22 in poi)

Via Santa Maria - Nateè:

cena e dopocena dalle 20 alle prime luci dell'alba

• animazione: Bozzy Bro • area disco: resident Nateè deejays Luigi Fioravante, Luigi Cicchini, Antonio Altieri • vocal: Raffaele Jair

Villa comunale - In Villa:

Juan Loco Duo chitarra Flamenco-Latino (dalle 00.30)

Piazza Rossetti:

• Spettacolo comico con Mino Abbacuccio (dalle 21.30) • Area giochi bimbi con gonfiabili, mascotte Disney, trampolieri luminosi (dalle 18)

Piazza Rossetti - Bar Roma:

• Speciale Abruzzo Cocktail Week, live I Vintage - Dj set Mr. Blaks dalle 23

Piazza del Popoloì

• Festival del Tartufo dalle 19 • Bagg in concerto dalle 21

In questa intervista, Della Penna presenta la Notte bianca e parla del concerto di Jovanotti, a rischio per problemi di sicurezza: