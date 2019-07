Jova Beach Party, Della Penna: "Lavoriamo alacremente con gli organizzatori perché si faccia"

"Ci credo che si faccia". Carlo Della Penna, assessore al Turismo del Comune di Vasto, dice che c'è ancora la speranza di confermare il concerto di Jovanotti a Vasto Marina.

Nei giorni scorsi lo stop imposto dal prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, per gravi carenze del piano sicurezza. Il Jova Beach Party è a rischio. E, nel frattempo, si sono fatte avanti le amministrazioni comunali di Pescara e Giulianova.

"Al momento - dice Della Penna a margine della presentazione della Notte Bianca, che si svolgerà domani a Vasto - preferisco non aggiungere altre chiacchiere a quelle che sono state già fatte. Preferisco lavorare, insieme al sindaco e a tutto lo staff comunale. Ieri sera siamo stati fino alle 22 in Comune per lavorare alacremente, tutti i giorni, insieme agli organizzatori, insieme al dirigente Mastrangelo, al dottor Ricciardi e con tutti coloro che fanno parte degli uffici comunali, proprio per risolvere delle criticità che sono emerse. Non mi sento di poter dare alcuna risposta, sia negativa che positiva. Naturalmente,i mio auspicio è che l'evento si faccia. Ci credo che si faccia. Spero che, con il piano di sicurezza che verrà dettagliato e corretto laddove presenta delle criticità, ci sarà poi data la possibilità di realizzare il concerto il 17 agosto, perché un appuntamento imperdibile per tutta la città".

Al termine della conferenza stampa, il dirigente del settore Progetti di programmazione turistica del Comune di Vasto, Luca Mastrangelo, precisa che "l'organizzazione dell'evento è di un privato. Il Comune ha dato un piccolo supporto logistico, ma esula dall'organizzazione. Ci siamo, fin dall'inizio, messi a disposizione. Il tecnico che ha presentato il progetto non è comunale, né incaricato dal Comune".

In questa intervista video, Della Penna presenta la Notte bianca e parla del Jova Beach Party: