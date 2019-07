Fratelli d’Italia lancia gli incontri di cultura e politica "Sotto le stelle"

Prende il via questa sera l'iniziativa Sotto le stelle: politica, cultura, dibattiti, promossa dal circolo cittadino di Fratelli d'Italia, che si svolgerà in tre venerdì d'estate - 19 luglio, 26 luglio e 2 agosto - portando in largo del Fanciullo (accanto alla concattedrale di San Giuseppe) temi di cultura e attualità.

Questa sera, venerdì 19 luglio alle 21, il primo appuntamento con Stefano Cianciotta ed il suo libro “I no che fanno la decrescita”, con la moderazione di Vincenzo Suriani, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il 26 luglio, invece, il direttore del Secolo d’Italia, storico giornale della destra italiana, Francesco Storace, discuterà con Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, su “L’Italia vista da destra: le prospettive di un Paese da risollevare”.

L’ultimo appuntamento, invece, il 2 agosto, moderato dal consigliere comunale Francesco Prospero, vedrà come ospite Fabrizio Tatarella, autore del libro “Pinuccio Tatarella: passione e intelligenza al servizio dell’Italia”, nipote del compianto Ministro della Repubblica. I dibattiti saranno introdotti dal Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco di Michele Marisi.