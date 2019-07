"Puliamo insieme", a Monteodorisio adulti e bambini in azione per il decoro urbano

Cittadini di tutte le età hanno partecipato ieri alla giornata ecologica "Puliamo insieme", promossa dall'amministrazione comunale di Monteodorisio come atto concreto di cura per il paese. In 150, adulti e bambini, insieme agli amministratori, si sono armati di guanti e buste e hanno percorso le vie del paese liberandole da una gran quantità di rifiuti.

"Il nostro intento - spiega il sindaco Catia Di Fabio - era trasmettere quanto sia importante mantenere il decoro urbano e fare correttamente la raccolta differenziata. Dalla partecipazione attiva di tanti cittadini penso che siamo sulla strada giusta".

A concludere la giornata una cena nel Borgo curata in ogni dettaglio dallo chef Dino Piccirilli. "Grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato, ai gruppi di protezione civile Il Castello e Valtrigno e a tutti i cittadini - commentano gli amministratori di Monteodorisio -. Un grazie speciale ai nostri bambini che hanno vissuto la giornata con grande entusiasmo".