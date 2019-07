Un torneo per ricordare un amico: a Monteodorisio 10° memorial Gianluca D’Agostino

E' iniziata a Monteodorisio la 10ª edizione del Memorial Gianluca D'Agostino, torneo di calcio dedicato al giovane prematuramente strappato alla vita. Come accadde ormai da dieci anni i suoi amici si prodigano per organizzare questo appuntamento sportivo ormai divenuto una ricorrenza immancabile in paese. Le sfide andranno avanti fino a domenica, quando verrà decretata la squadra vincitrice.

"Ringraziamo la famiglia di Gianluca - dicono gli organizzatori - e tutti i partecipanti per l'affetto e la disponibilità che mettono ogni anno per la riuscita dell'evento". Il torneo è l'occasione per ricordare, attraverso le sfide calcistiche, un giovane pieno di vitalità e molto legato ai suoi amici. Quegli stessi amici che oggi si incontrano su un campo da calcio nel suo nome.