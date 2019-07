Prorogato al 26 luglio il termine per la segnalazione dei danni della grandinata

Ci sarà tempo fino al 26 luglio per presentare la documentazione sui danni subiti dai cittadini e dalle aziende dopo la grandinata dello scorso 10 luglio.

"Il Dipartimento Governo del Territorio e politiche ambientali ha comunicato formalmente ai 305 comuni abruzzesi il differimento al 31 luglio prossimo della scadenza per l'inserimento nella piattaforma telematica dei dati relativi ai danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici che lo scorso mercoledì 10 hanno colpito gran parte della fascia costiera del territorio regionale", si legge in una comunicazione inoltrata dal Comune di Vasto. Questo è il termine per i Comuni.

I cittadini dovranno invece presentare le domande entro venerdì 26 luglio.

In questi giorni ci sono lunghe file di cittadini agli sportelli comunali dove si presentano i documenti e viene rilevata qualche difficoltà nell'invio via pec. Da più parti, nei giorni scorsi, erano stati lanciato appelli affinchè il termine di scadenza, inizialmente fissato al 20 luglio, venisse prolungato.