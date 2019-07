Passeggiata culturale: una serata tra le bellezze sconosciute di Vasto

C'è chi conosce la storia locale e chi conosce bene la storia locale. L'associazione culturale Madrecultura rientra sicuramente nella seconda categoria. Da sempre attiva per la riqualifica e riscoperta dei luoghi meno conosciuti del territorio vastese, Madrecultura organizza un evento interessante e dai contorni esclusivi. Una visita serale ad alcune delle perle nascoste di Vasto, posti caratteristici e magnifici di cui poche persone conoscono l'esistenza.

"L’associazione culturale Madrecultura, in collaborazione con l’associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Vasto, è lieta di annunciare che venerdì 19 luglio 2019 alle ore 21.00 si terrà la passeggiata culturale denominata: L’Altra Vasto di Notte”, si legge in una nota di Gianluca Casciato, presidente di Madrecultura.

"La camminata è la stessa che da ormai due stagioni si svolge tra le vie del centro storico tra le bellezze artistiche meno conosciute della città, con la novità che questa volta si svolgerà di sera. Per l’occasione sarà possibile ammirare luoghi che normalmente non sono aperti al pubblico (chiesa di Santa Filomena, giardino Genova Rulli ...) con le luci della sera.

La riscoperta della storia locale è l’obiettivo comune delle due associazioni. La storia cittadina deveessere vista come segno di aggregazione sociale e motivo di riscoperta delle radici comuni".

I visitatori saranno accompagnati dal presidente di Madrecultura, Gianluca Casciato, e dal presidente dei Vigili del Fuoco in congedo, Antonio Ottaviano, che con la sua passione e competenza impreziosirà il tour con notizie storico-sociali.

"La partecipazione all’evento è gratuita. Data la disponibilità limitata dei posti è richiesta la prenotazione obbligatoria. Inoltre, si avverte che alcuni edifici storici presentano lievi difficoltà di accesso e barriere architettoniche. Si consiglia calzature comode".