Ianez strizza l’occhio all’estate con ’Piscina’: "Spero che questo progetto ci regali sorprese"

A due mesi dal singolo d'esordio, Siamo stati noi [LEGGI], esce oggi Piscina (e anche il mare si scorda di te), secondo brano - con relativo videoclip - di Ianez. Il nuovo progetto musicale di Andrea Ianez, insieme a Lorenzo D'Annunzio al basso e Fabio Tumini che cura le basi, la registrazione e la produzione, si arricchisce di un nuovo brano, dalle atmosfere molto diverse da quelle dell'esordio, raccontando una storia dal "sapore estivo" e impreziosita dal sax di Attilio Perfetti.

A settembre arriverà un terzo singolo e intanto i brani del progetto Ianez stanno prendendo anche una "veste" per la loro esecuzione dal vivo. Andrea Ianez e Lollo D'Annunzio ci hanno raccontato qualcosa in più di questa nuova avventura musicale in una intervista (rigorosamente senza tagli, con il giusto pizzico di ironia e un "ospite" misterioso) che accompagna l'uscita di Piscina.

Il videoclip di Piscina (e anche il mare si scorda di te) girato e diretto da Antonella Giuliano.

Gli attori: Fabio Ferruccio, Mayumi e Simone, Pierpaolo Laritonda, Ornella e Federica, Domenico Salvatorelli.