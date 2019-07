Grandine, risarcimenti: anche i commercianti di Vasto Marina chiedono di prorogare i termini

Tempi troppo stretti per presentare le domande di risarcimento dei danni causati dalla devastante grandinata del 10 luglio. Si allunga la lista di coloro che chiedono la proroga dei termini.

Il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo, firma una lettera al sindaco di Vasto, Francesco Menna: "Con la presente - si legge nella missiva - siamo a chiedere il termine del 20 luglio per inserire i dati nella piattaforma online del Comune di Vasto (tra l'altro ancora inattiva) sia urgentemente rivisto e prorogato. In questi giorni, si riscontrano difficoltà nel reperire tecnici immediatamente disponibili e si rischia, pertanto, di non riuscire ad avere la relazione. Considerando le enormi difficoltà delle imprese ed i cittadini, hanno avuto da tale evento calamitoso confidiamo nella vostra solerte comprensione".

Nei giorni scorsi, analoghe richieste erano state avanzate dall'avvocato Francesco Britritto e dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi.