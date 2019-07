Fondovalle Maddalena tra buche e piscina di fango, petizione dei residenti da un anno senza risposta

Un anno fa, hanno raccolto le firme e protocollato una petizione in municipio. A distanza di 12 mesi e dopo la grandinata che ha ridotto di nuovo la strada a una piscina di fango (in cui di notte sguazzano i cinghiali), i residenti di via Maddalena fanno sentire la loro voce. In fondo, per mettere a posto la strada, non servirebbero grandi cifre.