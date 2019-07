Dopo anni, nuovo asfalto per piazzale Verrazzano a San Salvo Marina

"Piazzale Verrazzano, a San Salvo Marina, si presenta più ordinata e accogliente dopo la sistemazione del nuovo tappetino d’asfalto". Ad affermarlo è la nota del Comune dopo la fine di uno degli interventi sulle strade della città.

“Con i nuovi asfalti in piazzale Verrazzano si completa il trasferimento del mercatino estivo che veniva ospitato in via Magellano. Si risolve, così, il problema del traffico in quel tratto di strada e delle situazioni di disagio che si presentavano dopo il ritiro delle merci poste in vendita. È una buona soluzione quella che è stata adottata per una migliore fruizione degli luoghi a San Salvo Marina" dichiara il sindaco Tiziana Magnacca.

Il mercatino estivo si tiene il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 22.00. Il prossimo intervento riguarderà via Grasceta, la strada che dalla città porta al mare.